4月大嬰兒住院被餵藥癱軟 竟是母親朋友下「毒」手

2019-09-09 15:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄長庚醫院前年一名4個月大住院幼兒，突然被巡房醫師發現癱軟無力，經急救後尿液被驗出毒品反應，院方主動報警，從家屬休息室內扣得為FM2（強姦藥丸）及針筒，但無人承認犯案，幼兒母親及其女性友人都被移送調查，檢警最後查出，餵毒者是母親的林姓友人犯案，一審被依傷害罪判3個月，上訴二審改判5個月徒刑。

前年8月出生的許姓幼兒，出生不久12月初因病住進高雄長庚醫院，當年12月12日上午被巡房醫師發現嗜睡無力、昏睡1至2日、癱軟無力約1週始逐漸改善，經院方尿液檢驗發現有疑似K他命等藥物中毒反應，院方主動報警調查。

當時警方在院內的家屬休息室中，查扣到FM2藥物，此藥是幼兒鄒姓生母睡眠障礙門診處方，另有一名陪同在醫院照顧幼童的林姓女子，是母親的友人，兩人都否認對幼兒餵毒。檢警最後將鄒母與其林姓友人均依傷害罪嫌移送調偵辦。

檢方事後追查，當年12月11日晚間，鄒母與其林姓友人發生爭執，在檢方的追問下，林女坦承因不滿鄒不借她錢，而把氣出在她孩子身上，拿鄒藥袋內的FM2藥丸，磨成粉再以注射針筒，灌入幼兒的嘴裡，當時只知是助眠的藥，並不知道是毒物。

案發後，鄒、林兩女行同陌路，鄒母也從被告轉為原告，林女法院傳她出庭均未到案，去年8月橋頭地院一審判她3個月徒刑，上個月底二審改判她5個月得易科罰金定讞 。

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