大重機肇事率接近白牌機車、死亡率卻高8倍 原因是...

2019-09-09 13:36

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市復興南路上週末發生一起大型重型機車與一般機車擦撞的死亡車禍，重機騎士經搶救仍不治。北市交通警察大隊表示，該車禍是今年第7起大型重機騎士死亡事故，大重機肇事率雖與一般白牌機車相近，死亡率卻是一般機車的8倍，關鍵因素是行駛速度。

交通大隊指出，機車因包覆性較不足，一有擦撞傷害嚴重，發生交通事故後也易造成嚴重傷亡，危險性遠高於汽車。交大統計107年度機車事故發現，每萬輛事故率大重機為249.2件、其他機車（普通重機加上輕輕機車）為245.4件，兩者肇事率雖然相近，但大重機死亡率卻較高，去年每一萬輛大重機有2.73人死亡、其他機車則是每一萬輛有0.33人。

交通大隊組長林洸賢指出，大重機的操控性能及車身結構都比普通機車優良，但死亡率異常飆高，關鍵因素是行駛「速度」。北市警將持續加強易肇事路段超速取締，並透過區間測速科技執法，遏止超速危險駕駛，以降低事故傷亡，保障市民安全。

交大分析在106至107年大重機事故特性發現，大重機騎士死傷年齡層以30至39歲最高（占27.9%），性別以男性最高（占97.4%），易肇事路段為市民高架道、大度路3段、竹子湖路、基隆路2段、民權東路6段、環東大道等，多發生於市郊及高架道路，主要肇事原因則為未注意車前狀況、超速失控、駕駛失控等。

交大指出，大重機駕駛主要死傷年齡層為30至39歲，經濟能力穩定，且大多已組成家庭育有子女，為家庭中重要精神及經濟支柱。北市警方呼籲民眾，騎乘大重機時務必提高警覺、注意路況、依速限行駛。

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