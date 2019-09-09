抗議迫遷拆屋赴退輔會噴漆 大觀自救會3名抗議學生不起訴

2019-09-09 12:28

〔記者錢利忠／台北報導〕爭議多時的新北市板橋大觀社區，被控佔用國有地遭判決拆屋還地，引發迫遷爭議，今年3月11日，參與反迫遷抗爭的學生，不滿國軍退除役官兵輔導委員會逼迫拆遷，在退輔會大廳噴上「反迫遷」字眼，並與警衛發生肢體衝突；台北地檢署考量噴漆可用水清洗，且無法證明2名警衛的傷勢是抗議學生所為，今將唐姓等3名學生不起訴。

今年3月11日下午1點多，約有30多名大觀自救會成員，前往退輔會抗議逼迫拆遷，不僅在1樓牆面及大廳上噴漆，還與警衛發生肢體拉扯，事後參與抗議的唐姓、鄭姓、李姓等3名學生，被依毀損等罪法辦。

退輔會當時則聲明，指被大觀社區違占戶占用的土地，自1956年起開始即是國有土地，並無違占戶所稱的居住權爭議，違占戶無償占用國有地超過50年，板橋榮民之家於2008年提起訴訟，最高法院於2014年三審定讞，判決違占戶拆屋還地。

緊臨板橋榮民之家的大觀社區，早期是婦聯一村所在地，1957年婦聯一村因水患集體遷村，部分居民留在舊址搭建房屋定居，歷經半世紀，居民沒有土地所有權而遭國有財產署控告侵占。

共79戶居民於2008年間，被退輔會以侵占國有地為由提告拆屋還地，並追償5年不當得利，2014年居民敗訴定讞，2016年起組成自救會爭取權益。板橋榮民之家於2016年5月開始強制執行，並陸續拆遷房屋，引發自救會成員多次抗爭。

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