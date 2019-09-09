LEXUS休旅車大安高工旁迴轉壓到人 婦命危送醫搶救中

2019-09-09 10:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區上午發生嚴重車禍意外，上午近8時許，一名年約60歲的陳姓婦人步行穿越復興南路大安高工旁的斑馬線時，遭一輛迴轉的LEXUS銀色休旅車直接撞上，由於休旅車車體較高，陳婦一度被壓在車下動彈不得，消防員據報前往搶救，救出當時人已無呼吸心跳，經送台大醫院急救後已恢復生命跡象。

據了解，陳婦遭撞擊時壓在休旅車下，造成頭部後側創傷，送醫急救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，家屬已趕到醫院，目前警方仍在調閱附近監視器，釐清事故原因。

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