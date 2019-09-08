超載失控人噴飛 工程車連環撞2人慘死

2019-09-08 15:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉昨天（7日）有輛工程車在車斗違規超載越南移工，行經竹山往名間的南雲路上，先擦撞一輛機車，再失控撞上護欄、路樹，坐在車頭3人，其中林姓駕駛與杜姓移工慘死車內，車斗上3名移工，也有2人噴飛受傷，警方調查，事故車輛未有酒味，是否因酒駕、超速，或煞車出問題才釀禍，仍待進一步釐清。

警方表示，當天下午5點多，營造公司工程車準備收工，不料行經名間路段，卻不明原因擦撞由吳女騎乘的機車，造成女騎士骨盆骨折，之後工程車沿路擦撞路邊護欄，再連續衝撞2棵路樹才停下來。

工程車因強烈撞擊，造成63歲林姓駕駛當場死亡，車內26歲杜姓移工傷重不治，另名坐在車內的黃姓移工重傷。

車斗上的陳姓、武姓移工則是拋飛車外，緊急送醫治療，車斗上還有一名潘姓移工，則是輕傷無生命危險。

警方表示，坐在工程車內的林姓駕駛等3人，乘坐部分並無超載，但車斗載人明顯違規超載，經調閱監視器畫面研判，工程車速度不慢，是否涉及酒駕，仍待檢方相驗，至於事故是否與車輛煞車等機械問題，或是駕駛行車不慎才釀禍，則待進一步釐清。

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