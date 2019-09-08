昔領十大傑出企業獎、今棄保潛逃 法院沒收千萬保證金

2019-09-08 12:42

〔記者吳昇儒／基隆報導〕前和昇休閒開發公司董事長禹介民2014年曾因經營得宜，讓公司獲頒十大傑出企業獎，未料3年後卻出現財務漏洞。禹男以虛假增資等手法，掏空公司，還涉及詐欺渡假村產權等弊案。去年11月29日，法院裁定禹介民1千萬元交保，但今年5月20日法院傳喚未到，多次發傳票都未到案。基隆地方法院認定，禹男已潛逃，裁定沒收千萬保證金。

判決書中指出，禹介民因涉嫌違反證券交易法等案件，去年11月16日被檢察官起訴後移至基隆地方法院審理。同日經法官訊問後，裁定禹介民提出新臺幣1千萬元之保證金後，准予停止羈押，並限制出境出海。同年月29日由林姓具保人繳交1千萬指定保證金後，停止羈押禹姓被告。

禹介民保釋後，基隆地方法院分別於今年3月25、27日寄送傳票到禹男居所與住所，傳喚他5月20日上午10時到庭；但當天卻只有辯護律師到場，並向法官宣稱，被告禹介民因公司有事情要處理，所以沒有辦法到庭，需要請假。

法官則當場告知，很早就預定好要開庭，被告沒有理由不到場，不接受被告臨時請假，請辯護人與被告聯絡，請他馬上到庭。卻因辯護人表示一直無法聯繫上被告，受命法官則表示，請律師繼續跟被告聯絡，如當日下午5時前沒有到院，將依法拘提，並電話聯絡林姓具保人。

書記官當庭要求具保人於5月20日下午5時下班前偕同被告到院，但被告未依時到院向法官說明。被告經合法傳喚，無正當理由不到場，法院囑託被告住所及居所的轄區檢察署檢察官拘提被告外，也發函通知具保人，請他於6月5日督促被告到院，否則將沒入保證金。

法官認為，禹姓被告均未到院說明，而檢察官也未能拘獲被告，認定他已經逃匿，以法將林姓具保人的保證金沒入。

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