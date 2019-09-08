嚇壞眾人！他帶「槍」闖議員服務處 竟一審無罪、二審拘役30天

2019-09-08 10:48

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓男子去年9月間持玩具槍到新竹市議員鄭正鈐的服務處，一走進門就將槍放桌上，當場大喝「不要講話」，還裝模作樣抽起衛生紙擦槍，嚇壞現場所有人，陳男後遭依恐嚇危害安全罪起訴，一審新竹地院卻判他無罪。檢方不服上訴，高等法院改判拘役30天，可易科罰金3萬元。

判決指出，陳男去年9月10日上午攜帶一把手槍，進入新竹市議員鄭正鈐服務處後，將槍放在服務處圓桌上，服務處人員詢問陳男有什麼事？陳男隨即大聲喝令「不要講話」，並當著眾人面前，以衛生紙擦拭該手槍。

在場人士偷偷報警求救，警方到場逮捕陳男，並查扣該把手槍，才發現是外型與真槍極為相似的塑膠材質玩具槍，訊後依恐嚇危害安全罪移送陳男，檢察官偵結後也將他起訴。

法院審理時，陳男辯稱從頭到尾沒有拿著槍著一個人，他只是來找他的國中同學鄭正鈐，因鄭說會晚點到，等待期間無聊，才從包包拿出玩具手槍出來，看到髒髒的才拿衛生紙擦拭。

新竹地院認為，陳男與服務處人員間素昧平生，並無恩怨，沒有恐嚇理由，且勘驗監視器畫面，陳男並未用力以槍枝拍打桌面，就算有，塑膠撞擊聲音與金屬差異甚大，也很容易辨別是假檢，因此難憑一句「不要講話」就認定恐嚇犯行，且在場人士均不願追究，遂判他無罪。

檢方不服上訴，高院再次勘驗監視器發現，陳男進服務處時頭戴安全帽，手上就拿著槍，還用手指著現場人員講話，與其辯詞不符，另在場人士均供稱當時內心很害怕，遂認定一審判無罪的理由有違誤，遂改判有罪。

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