公務員夫妻結婚22年妻管帳...妻狂掃3千萬夫剩80萬 法官傻眼判離

2019-09-08 00:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一對結婚22年同為公務員的夫妻檔，先生婚後將薪水全數交給妻子管理，沒想到妻子迅速累積個人資產達3千萬元，先生卻僅剩80多萬，先生開始懷疑妻子在外養小王，並出現言語與肢體暴力，妻子訴請離婚後，新竹地院法官發現妻子無法解釋為何錢都跑到她那裡，也難怪夫妻婚姻產生嚴重裂痕，判准離婚且判妻子應吐還500萬元給老公。

陳女指控，結婚22年育有一子，10年前開始先生動輒無端懷疑她外遇、在外行為不檢，或因半夜求歡遭拒即稱「外面有人滿足你了嗎？」、「我是你老公，為什麼不能幹你 」、「你在外面亂搞，人類乳突病毒是你在外面傳染的，不要賴給我」、「你不會懷第二胎一定做了什麼措施」、「你在外面盡情享受吧？骯髒做了對不起我的事」等語，或訓話超過2小時、甚至作勢毆打。

她說夫妻還在與父母同住時，會驚動父母勸解，先生會下跪磕頭以求息事寧人，2013年夫妻搬離娘家，林男即多次毆打她。

2年前林男因病請假回台東與父母同住休養，開始拒絕支付家庭生活費，且突然返回新竹且跟蹤她，行止鬼祟，然後多次返家搬走她的物品。

陳女說，結婚22年來長期遭受先生肢體及精神暴力，經新竹地院核發通常保護令，足認身心受有不堪同居之虐待，另林男於分居及保護令審理期間仍一再惡意攻擊她，無中生有地侮辱她在外行止不端，因此訴請休夫。

林男則說，婚後他將薪水全數交給妻子管理，沒想到她竟瘋狂買12筆保單，不動產價值超過1400萬元，還買凌志轎車，婚後迅速累積財產近3千萬元，可是他卻只剩80多萬，他雖不想離婚，但如果法官判離，他也希望能依法拿回財產差額的一半。

他說妻子聲請暫時保護令後訴請離婚又因故撤回，迅速將保單解約取得6百萬元，隨即匯給岳母，顯見聲請暫時保護令時即預謀脫產，自始至終均在惡意減少他分配夫妻剩餘財產的數額。

林男說，2年前妻子交還他的提款卡，他才發現帳戶內的錢甚至不夠繳卡費及保費，法官調查夫妻都是公務員，林男薪水還高於妻子，然妻子婚後名下有多達12筆保單及夫妻婚後財產差額達1千萬元，法官認為妻子既然是婚後收入實際管理者，理應就夫妻間之財務事宜合理使用分配，然其管理結果竟導致夫妻財力差異甚鉅，也難怪婚姻會產生破綻與裂痕，因此判准離婚，且判陳女應付差額半數的5百萬元給林男。

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