手插口袋滑過Show Girl臀 惡狼死不認錯遭重判

2019-09-07 22:40

〔記者吳政峰／台北報導〕賈姓男子去年到台北市世貿一館看展覽，行走時手插在口袋裡，隔著布料滑過一名Show Girl的屁股一下，Show Girl當場發飆，請工作人員攔下賈男，堅持提告，賈男則稱只是不小心撞到，絕非有意，雙方各說各話，台北地院審理後採信女方說詞，重判賈男4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。

去年12月初，賈男到世貿一館看展，邊走手邊插口袋，經過該名Show Girl身旁時，捨棄前方大路不走，反刻意走她後方的窄路，僅容一個人經過的縫隙，Show Girl覺得臀部下方、也就是屁股蛋的下緣有東西滑過，花容失色尖叫，懷疑遭到賈男性騷擾，氣得叫其他工作人員協助抓人。

賈男承認不小心撞到她，但駁斥有性騷擾之舉，還說「妳可以報警啊」、「那你們這樣工作的人，以後在發放DM跟文宣的時候，就應該貼著牆面發，就不會有像今天這樣事情了」，否認刻意伸出鹹豬手。

但法官認為，Show Girl的前方是大路，後方則是舞台，她離舞台只有一個人寬，賈男經過該處，未選擇較方便的大路而行，反從她的後方鑽過，其心可議，應是刻意性騷擾，而非不小心。

法官指出，賈男犯後態度不佳，否認到底，至今未和Show Girl和解，難認有悔意，決定重判4月，以資懲儆。

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