9/7 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新竹縣

2019-09-07 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月7日）開獎的第108000215期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新竹縣竹東鎮東寧里中豐路一段123號的「美秀商行」開出；第108000215期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000215期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、10、14、15、16、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共241注中獎，每注可得500元；肆獎共2649注中獎，每注可得100元。

第108000215期今彩539中獎號碼為「01、02、29、34、35」，頭獎共開出1注，可得800萬元；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共4656注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7344注中獎，每注可得50元。

第108000215期39樂合彩中獎號碼為「01、02、29、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共93注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5568注中獎，每注可得1125元。

第108000215期3星彩中獎號碼為「653」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000215期4星彩中獎號碼為「9156」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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