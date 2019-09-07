汽、機車擦撞騎士驚險跳車 大型重機卡進排水溝GG了

2019-09-07 14:48

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉縣道133線上午發生自小客車與大型重型機車擦撞事故，機車騎士機警跳車，幸無大礙，機車仍持續向前滑行，最後卡進排水溝內，與原先擦撞的自小客車已相距近百米，讓現場目擊民眾直呼機車有夠會跑的！

大型重型機車車友常利用假日舉辦車聚活動，但要特別注意安全，今天上午在國姓鄉縣道133線指標近5公里處的下坡彎道路段，則是發生一起有驚無險的交通事故，20歲曾姓男子與朋友分別騎乘黃牌及紅牌大型重機，要往國姓市區方向，疑似為了閃避外車道的自小客車，急偏向內側車道，與另1部自小客車發生擦撞。

曾男的機車險些失控，他機警跳車，人僅有輕微擦挫傷，但機車則是向前滑行，最後不偏不倚卡進窄小的排水溝內，國姓分駐所員警獲報趕到，發現擦撞現場只有1部自小客車，看不到機車，原來2車已相距近百公尺遠，原本警民合力想將機車從水溝抬起，但機車太重，空間又窄難以施力，仍得請吊車幫忙協助脫困，至於肇事責任及車損，雙方決定私下和解。

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