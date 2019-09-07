陳明文分次提款就是洗錢？ 這兩個字才是關鍵...

2019-09-07 09:32

〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上，把一只裝有300萬現金的皮箱遺落車廂內，事後請次子陳政廷出面領回，引發外界議論，除了嘉義地檢署剪報分案調查，亦有人向台北地檢署告發「特殊洗錢罪」，目前兩案均由嘉檢併案偵辦，一名熟知洗錢防制法的法界人士指出，特殊洗錢的成立要件是「規避」洗錢防制程序，本案能否達到有罪心證而起訴，就要看檢察官如何認定。

所謂的特殊洗錢罪，其實就是「洗錢防制法」第15條第1項「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」，陳明文被告發的情形屬於第3款「規避第7條至第10條所定洗錢防制程序」。

何謂洗錢防制程序？簡單來說，洗錢防制法第9條規定，如果提領金額高過50萬元，應向法務部調查局申報，而陳明文的300萬元分次提領，每次不超過50萬元，依法確實沒有申報的義務，但本案的癥結點在於，陳明文究竟是不是為了「規避」50萬元的申報門檻，而改採分次提領？也就是說，陳明文是否原本就想領300萬元，卻因不想申報，而把每次停領的金額設在50萬元以下？

該名深諳洗防法的人士解釋，我國洗防法的成罪要件須有「犯罪前置」，亦即要跟犯罪有關的金流才能被稱作洗錢，但是特殊洗錢罪是例外，只要有規避申報或冒名開戶等干擾金融秩序行為，行為人就要受到刑事處罰，金融機構若知情不報，亦會受到最高1000萬元裁罰。

至於陳明文究竟是否觸犯特殊洗錢罪？他認為，目前司法實務上還沒有人因觸犯本條文而被判刑，很難判定法律對「規避」申報的見解為何，究竟是一日分次提領就算觸法，或是一週分次提領才算成罪，仍得視個案認定，沒有標準。

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