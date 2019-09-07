涉人頭浮報助理費 新北市6連霸議員被聲押禁見

2019-09-07 00:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市6連霸議員高敏慧遭檢舉利用親友人頭浮報助理費，新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏昨（6日）指揮調查局新北市調處，依涉犯貪污利用職務詐取財物罪、使公務員登載不實罪，約談高女等11人到案，檢方晚間訊問後，認為高女及黃姓助理罪嫌重大，涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押禁見，另3名被告則分別以5萬元及各10萬元交保，其餘6人請回。

高敏慧昨晚10時移送新北地檢署複訊時，調查員原要以文件阻擋媒體拍攝，高女面對媒體拍攝喊冤表示：「沒關係，我沒有做壞事讓他們拍」、「沒有事都釐清了，都是人家害我們的」，被問到「有沒有覺得很冤枉？」高加強語氣，激動地說，「很冤枉，為了明年農會的選舉，已經開始在抹黑我了，因為我明年要選樹林農會，上個月就給我發黑函，新北市刑大已經再抓了，我助理會完全公證，我絕對會沒事的」。

高女被檢舉自擔任新北市第1屆議員起，利用親友等人頭詐領助理費，檢調選在新北市議會下週一（9日）開議前，約談高女，疑是為了避免議會保護傘影響偵辦節。至於涉嫌浮報金額仍有待進一步清查。

據了解，新北市每位議員可聘僱6位助理，助理費補助每人每月最多4萬元，加上服務處每月2萬元開銷，政府每月共補助26萬元。

現任新北市第3屆議員的53歲高敏慧，選區為第7選舉區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），曾任新北市第1、2屆議員，及台北縣第14到16屆議員。

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