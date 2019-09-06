人夫偷吃5年 竟大賺100萬元分手費

2019-09-06 22:45

〔記者吳政峰／台北報導〕劉姓已婚男子偷吃吳姓小三長達5年，吳女不堪婚外情的精神折磨，提出分手，未料，劉男竟獅子大開口要求100萬元分手費，吳女無奈同意，轉帳100萬元求脫身，事後越想越不對勁，覺得有分手合約有違公序良俗，提出返還100萬元的告訴，但未獲法官認可，高等法院日前維持免還錢見解，全案確定。

這起偷吃還可以賺錢的官司發生在台北市，劉男已婚，卻在2008年外遇吳女，吳女事後得知是小三，心理覺得很自責，但「愛到卡慘死」，一直離不開劉男，直到2013年間，她不堪婚外情壓力到達臨界點，提出分手，沒想到坐享齊人之福長達5年的劉男竟提出100萬元分手費的條件。

劉男稱5年間對吳女不錯，希望她可以拿出100萬元補貼分手，精神壓力極大的吳女一心只想著分手，只好籌措100萬元匯款，求劉男放過她，還立下分手契約，約定匯款3日內如果反悔，回心轉意回到劉男身邊，一輩子不離開，就可取回100萬元，反之，這筆錢就是劉男所有。

3日後，劉男沒有收到吳女的承諾，便收下這筆錢，但吳女事後越想越不甘心，覺得合約怪怪的，有違反公序良俗的問題，應屬無效合約，興訟要求劉男還錢，雙方撕破臉，婚外情浮上檯面。

高院指出，該份合約的目的是要終止婚外情，並未不法限制吳女的人身自由，沒有違反公序良俗的問題，屬於有效合約，吳女的主張事由不可採，請求不應准許，判她敗訴，全案確定。

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