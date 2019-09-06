啪上按摩女爽同遊澳門 人夫被抓包全招了

2019-09-06 21:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕游姓人夫被妻發現與柳姓小三在全台多家摩鐵及柳女住處嘿咻，甚至還同遊澳門3天，游妻怒告兩人通姦。柳女到案稱，游男自稱已離婚，還以假名與她交往，秀出的身分證配偶欄也是空白，新北地檢署採信柳女辯詞，認定她不知游男已婚身分，而游男則獲妻撤告，因此今予游男、柳女不起起訴處分。

游妻指控，2016年8月，老公在新北市板橋區一家色情按摩店，以每小時3000元代價與柳女發生性行為，2016年8月至2018年1月，兩人在全台多家摩鐵及柳女住處嘿咻，2016年11月還同遊澳門，去年3月她從朋友口中得知，才驚知老公出軌。

游男聲稱，因與柳女要去澳門玩同住，擔心會被發現已婚身分，以為護照上有會有登記，所以主動告訴對方他已是人夫，而與柳女交往的名字是他的別名；柳女則說，游男騙稱曾有一段婚姻但已離婚，也未表現出已婚樣子，還以假名跟她交往，並出示配偶欄為空白的假名身分證，另兩人雖一起到澳門旅遊，但護照並無配偶欄登載，「如果早知道他有老婆，才不會跟他交往」。

檢方認為，游妻提出的兩人嘿咻時、地、次數都不明確，除了游男自白悔過書外，並無旅館訂房證明、刷卡紀錄等資料能佐證，另兩人LINE對話雖談及「那我問你你希望我們以後；就覺得對不起她」，並未明確指出「她」是誰，加上對話紀錄均無載明日期，無法認定兩人在對話紀錄期間有發生性行為，且去澳門旅遊並不需要簽證，護照上無記載配偶欄是一般常識，認定游男供述不實，因此將柳女不起訴；游男因獲妻撤告，也被不起訴處分。

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