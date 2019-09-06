詐領助理費 國民黨竹市議員顏政德判刑4年4月

2019-09-06 18:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨籍新竹市北區市議員顏政德遭檢調搜索，被控涉嫌以姪子、姪媳當人頭詐領助理費案，顏政德在新竹地院聲押庭時當庭認罪，事後雖翻供，但新竹地院今審結，仍依貪污罪判刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元。

法官強調，被告3人於審理時完全推翻在檢調偵查時的認罪口供，辯護律師聲稱被告們的自白並非出於自由意識，卻又同時主張依貪污治罪條例中在偵查自白的減刑，「兩者完全自相矛盾！」「自白犯罪悔悟之心盡失，犯後態度難謂良好！」

檢調指控顏政德自2015年9月到2016年1月間，以姪媳做人頭充當議會助理，向議會申請助理費，姪媳將公費助理帳戶的提款卡與密碼交給先生，提款卡再交由顏政德自行提款花用，共詐得不法所得17萬5000元。

檢方起訴指出，顏政德坦承犯行，並已繳回犯罪所得，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法偽造文書罪嫌起訴顏政德及顏之姪子。另姪媳則被依偽造文書罪嫌起訴。

審理時3名被告雖翻供，否認犯罪，但法官認為被告所提10名證人（含被告3人）的證詞以及證據，均不足以認定對被告有利，因此法官最後依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物以及刑法使公務員登載不實之罪，判處顏政德徒刑4年4月，褫奪公權4年，併科罰金48萬元，犯罪所得17萬5000元沒收。顏政德姪子嚴兆沅徒刑2年，褫奪公權2年。姪媳王嗣涓徒刑1年1月，褫奪公權1年，緩刑4年，並應提供210小時義務勞務。

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