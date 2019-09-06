痛心畫面曝光！惡霸男椅子猛砸廟埕老婦 中寮鄉民超憤怒

2019-09-06 20:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣淳樸的中寮鄉，傳出無良惡霸男子，驅趕坐在廟埕的2名老婦，其中1老婦邊走邊抱怨，他即以椅子砸該老婦，且情緒失控抓起多張椅子猛砸，直到她倒地不起才住手離去，施暴過程全都被監視器拍到，有鄉民PO在「中寮人」臉書社團後網友群情激憤，草屯警方已掌握該男子身份正在偵辦中，南投檢方很重視該案，要求警方儘速偵辦逮人。

該起向老婦施暴案發生在中寮鄉爽文村的文山宮，距離爽文派出所僅數十公尺，本週二傍晚兩名村裡的老婦人坐在文山宮廟埕擺放的椅子聊天，突然有穿著黑色上衣的高大男子靠近，要兩人離開，兩名老婦1人走得比較快，另1人走得慢且想起來掛在椅背上的雨傘忘了拿，折回拿傘後，可能邊走邊抱怨，該男子突然抓狂，拿起一張椅子砸該老婦。

老婦人被砸後很生氣以雨傘回擊，男子即像發狂一樣，連續拿椅子砸該老婦人，一張砸完再拿一張，有的直接打中老婦的頭，最後一把老婦砸倒在地，他才放棄攻擊離去。該名老婦受傷不輕，目前還在住院。

該段監視畫面被民眾放在「中寮人」臉書社團，有網友認出該男子叫「阿雄」，大家都要PO影片者報警，讓該惡男被法律制裁。爽文派出所員警表示，該所已調了監視畫面，也已掌握該男子身分，目前正在偵辦中。

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