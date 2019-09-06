陳明文300萬現金案2地檢分案 高檢署：由嘉義地檢偵辦

2019-09-06 11:53

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨立委陳明文日前在高鐵車廂掉落內有300萬元現金的行李箱，陳的次子陳政廷稱是父親給他的「創業基金」，此案經媒體揭露後，嘉義地檢署主動剪報分案，法治時報社長黃越宏也向台北地檢署告發陳明文涉特殊洗錢罪；據悉，高檢署考量嘉檢已早先一步分案，依司法實務運作慣例，今天已通知北檢將案件移轉給嘉檢偵辦。

黃越宏告發狀提出3點，第1，要銀行證明300萬元確實是陳明文領的錢，因金額超過50萬元，也須查明提領銀行有無通報；第2，若陳明文無法證明何時、何處領的錢，就要查明父子倆是否有涉特殊洗錢罪，是否幫他人製造「金流斷點」。第3，檢方應查明錢由何人、何時帶上高鐵，要帶往何處、交給何人，究竟是非法交易的付款，還是政治獻金、賄款或賄選之預付款，是否因雙方條件未談妥，對方不敢收才遺留在高鐵上。

陳明文指出，原本十分單純的遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染，配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，此等行為侵害名譽至極，已委請律師提告，以訟止謗；其次，此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非政治獻金。

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