乾哥啪上乾妹挨告性侵 一張貼圖助他逃過一劫

2019-09-05 21:26

〔記者吳政峰／台北報導〕蘇姓男子去年幫乾妹小婕（化名）處理債務，雙方獨處一室時發生性關係，一星期後，小婕越想越不對勁，提出強制性交告訴，高等法院審理後認為，小婕事後還傳「I Love You」貼圖，且雙方對話無異狀，難以認定性侵屬實，日前維持一審台北地院的無罪判決，可上訴。

蘇男與小婕為同學，平日以乾兄妹互稱，去年2月間，小婕以處理債務為名到蘇男住處聊天，當時現場還有2位朋友，過沒多久，2名友人突然離開，徒留蘇男與小婕在房內，蘇男起了色心，脫下小婕的衣褲亂摸，小婕則以「不可以」拒絕。

見口頭制止無效，小婕要求蘇男關門，本想趁隙逃走，未料蘇男關上門後，隨即撲倒小婕啪啪啪，還射精在她的身上，事後，小婕擔心懷孕，還吃藥避孕。

小婕傳訊「吃藥了，我要吃藥才能保護自己」、「發生這個事情怎麼辦」、「哥我你...不說了」，蘇男則回「什麼吃藥了」、「彼此單身很正常啊」、「畢竟是兩廂情願的事，隨緣吧」，而後談到處理債務的事情，小婕則傳「I Love You」的貼圖感謝。

過了一星期，小婕越想越不對勁，無法接受乾哥竟然變成床友，關係變質令她心理沮喪，自覺被性侵了，向友人哭訴，還指控蘇男辦事時竟說「我的有沒有比妳前男友大」，友人趕緊帶她報警驗傷。小婕解釋，因為蘇男是流氓，所以才不敢馬上報警。

高院檢視相關證據，發現事後小婕與蘇男的對話正常，還傳貼圖示好，沒有性侵創傷的表徵，也沒有客觀證據證明是強制性交而非合意性交，檢察官上訴沒有提出性侵的有力證據，仍在爭執原本的客觀事實，要求高院做出不同評價，難認上訴有理由，決議維持一審無罪見解。

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