6「約聘」公設辯護人近日上線 書狀禁事前送閱

2019-09-05 20:56

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院今年首度遴選「約聘」公設辯護人，引發部分律師團體不滿，質疑公設辯護人的專業度與獨立性不足，無法保障被告訴訟權益，但司法院認為，本次遴選的公設辯護人採「律師轉任」，法律專業無問題，且答辯書狀不用事前送交法院核閱，不影響辯護獨立性，因此仍通過約聘公設辯護人的人事案，近日6位通過遴選者將與各地院簽約，投入強制辯護案件。

質疑者認為，公設辯護人的考試制度與律師不同，專業度有別，卻要代替律師替被告執行辯護職務，恐無法完整保障被告權益；此外，公設辯護人隸屬於各地院，須受到法院行政管考，替被告辯護時恐無法中立；最重要的是，1999年的司改會議已決議不再錄取公設辯護人，為何今年又開啟遴選？

司法院則有不同看法，指實證研究顯示，公設辯護人的蒞庭訴訟素質不比律師差，且每月都要處理很多件3年以上的強制辯護重罪，經驗豐富，水準連法官都非常認可；至於獨立性問題，司法院已發函各地院，要求辯護書狀不得事前送閱，所以沒有干預侵擾的問題；而20年前的司改會議社會環境與現在不同，現已有義務辯護、法律扶助、公設辯護人三管齊下，更能保障被告訴訟權。

司法院表示，今年招募的是「約聘」公設辯護人，而非「招考」公設辯護人，屬於一年一聘，且須具備2年以上的律師職業資歷，目的是要彌補公設辯護人的不足，因為公設辯護人的員額為52位，但現僅剩43位，人員不足的地院叫苦連天，就算加上本次招募的6位，尚有3個懸缺。

司法院強調，公設辯護人因駐點在各地院，相較於法扶或義務辯護律師，更能及時提供被告訴訟權的保障；司法院解釋，有的地院開啟羈押庭卻找不到律師辯護，此時被告只能枯坐拘留室苦等，人身自由受到限制，若有駐點的公辯，可提供立即且快速的訴訟扶助。

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