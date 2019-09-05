背包掉了6天警1小時內找回 美籍男直呼太神啦！

2019-09-05 20:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕美籍Alex月前將背包遺失在公車上，他認為沒重要物品，事隔六天後才覺得不妥，向台北市警中正二分局南海派出所報案。結果警方在1小時內便找到，讓他驚呼連連「it's amazing」，表示台灣的警察太讓人驚艷了。

警方表示，2日下午美國籍Alex滿頭大汗匆忙地走進中正第二分局南海路派出所，向值班員警陳彥宇表示，8月29日坐公車時把背包忘在車上了，由於裡面僅有少許衣物、藍芽耳機及水壺，依他長期在國外的經驗應是找不到了，原本想就此放棄，但近日都心神不寧，才決定報案 。

由於中文並不流利，分局防治組外事巡官田佩玉接到通報，也立即加入調查行列，兩人一同詢問Alex背包款式、廠牌及搭乘公車的時間、地點等相關訊息後，著手查詢拾得遺失物系統，並連繫中興客運是否拾獲該款背包，確認物品在客運遺失物中心招領，隨即通知Alex。

翌日，Alex前來領回背包時，他不可置信地表示，「也太快找到了！台灣警察it`s amazing（太神啦）！」周遊列國的Alex更表示，如果是在其他國家，可能真的要跟自己的愛包說Bye Bye了！並一再表達感謝。

巡官田佩玉表示，她之前在台中工作時，也曾幫民眾尋獲遺落在公車上的物品包括手機、現金等等，在這方面相當有經驗。她也發現，公車司機通常會將遺失物送到起站或迄站，因此建議民眾在坐公車時可以養成注意司機姓名的習慣，如果有遺落東西在車上，才能讓客服人員快速找到車班或車次，進而搜尋遺失物，除此之外，乘客可在下車時記得回頭多看一眼，確保自身財物無遺漏

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