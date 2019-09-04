測速取締點現形 「谷歌」譏諷三眼雷射提款機

2019-09-04 11:32

［記者陳賢義／台東報導］Google（谷歌）地圖包山包海，就連警方設置的測速取締點也難遁逃，台9線425k的測速點被標記，還被人譏諷命名為「三眼雷射提款」，多人看了滿頭問號，還有日本客誤以為是軍事基地，按圖索驥才發現是警方設置的超速照相取締熱點，使用最新的三眼式測速照相機；曾在一天內被開出4張超速罰單的小盧說，超速被開單，用路人荷包大失血，感覺就像是政府的提款機，但無論如何開車就是要小心。

抵東遊客依循衛星導航前往太麻里鄉多良火車站，眼尖發現導航地圖出現了一個「三眼雷射提款機」的奇怪地名，與同車友人交頭接耳討論，答案五花八門，好奇順著導航直奔標註座標，結果空無一物，再利用「谷歌」搜尋，答案揭曉， 原是網友Kuso取名的超速取締熱點。

這處位在台9線425K附近的機動超速照相取締點，警方會不定時上機，使用最新式的雷射測速槍，最遠拍攝距離達三公里，可拍照也能攝影，上面兩個圓圈是電射孔，下面圓圈是攝影鏡頭，特殊造型除了被人在谷哥地圖登錄為三眼雷射提款機，還有車友命名的外號「三眼魔神」，去年就開出1500張罰單，國庫進帳180萬元，被人揶揄是政府的提款機。

超速取締點被標記，警方攏嘸知，笑稱取締開單不是唯一維護交通安全的方法，最重要的是用路人配合與遵守，雖然被登錄曝光了，仍會持續在這個路段執勤取締，提醒用路人南迴山路多蜿蜒，小心慢行才能確保他人及自己的安全。

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