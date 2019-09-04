年薪350萬還不夠 退役中將任欣桃公司董事長又貪

2019-09-04 10:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕退輔會轉投資事業的欣桃天然氣股份有限公司（簡稱欣桃公司），曾官拜中將的前董事長孫玦新，與前任總經理邱希庚涉嫌指示會計人員，簽發「公關費」、「交際費」等，A走應繳回的超領薪資1503萬元，桃園地檢署今天依違反證券交易法、商業會計法等，將孫玦新、邱希庚等4人提起公訴。

孫玦新曾任陸軍副司令、國防部中將常務次長等職，退役後於2013年11月接任欣桃公司董事長，年薪約350萬元，直到2018年2月才卸任。

依規定欣桃公司董事長、總經理每月支領薪資總額不得超過中央部會首長的每月給與，且當年度的績效獎金等非固定收入總額，不得超過月支薪俸等固定收入，超過部分應解回退輔會安置基金，檢方說，邱希庚、孫玦新不想將超領的薪資與獎金繳回，就指示郭姓財務經理、宋姓會計組長巧立名目核銷，以中飽私囊。

檢方調查，2014年到2017年間，邱希庚多次利用發放獎金與慰問金的機會，在簽呈上以手寫「加入董事長及總經理各領取獎金金額」的批示，以「交際費」或「其他費用」核銷，估計4年間邱希庚、孫玦新分別A走670萬5000元。

另外，2014年4月到2017年10月間，邱希庚又指示承辦人員上簽呈請示發放孫玦新與他的「公關費」，經他批准後，再由宋姓會計組長、郭姓財務經理完成購買郵政禮券等核銷程序，估計4年期間，邱希庚A走96萬元、孫玦新也拿到66萬元。

檢方今天偵結，已依孫玦新、邱希庚等4人涉嫌觸犯證券交易法「已發行有價證券公司之董事意圖為自己不法利益而侵占公司資產達500萬元罪」、商業會計法「明知不實事項而填載會計憑證及記入帳冊罪」，將他們提起公訴。

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