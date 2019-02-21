退將孫玦新轉任欣桃董座 被控A交際費、禮券50萬交保

2019-02-21 10:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有股票公開發行的欣桃天然氣股份有限公司（股票代號：1740），66歲前董事長孫玦新與69歲總經理邱希庚，被控涉嫌指示各業務承辦人及會計組長，簽發交際費及購買禮券卻中飽私囊，桃園地檢署檢察官昨指揮桃園市調處搜索欣桃瓦斯等處，並約談孫、邱及58歲宋姓女會計，3人訊後被依違反「證券交易法」諭知50萬、50萬元、3萬元交保。

檢調指出，孫、邱為牟取私人利益，涉嫌從2014年到2017年間，在執行公司職務時，常假借激勵員工、推廣業務等理由，指示各業務部承辦人，上簽發放交際費給孫、邱使用，並指示宋姓會計組長，逕向出納組動支現金購買郵政禮券及餐券等，供孫、邱自行保管私用，後續也未向公司交代禮券去向，估計4年來各分數百萬元，損害欣桃公司股東權益。

桃園地檢署接獲檢舉後指派李家豪檢察官偵辦，經深入蒐證分析於昨天收網，持搜索票搜索邱男住處及欣桃公司辦公室，並傳喚孫、邱、宋女及證人共5人到案，檢方偵訊後認為孫、邱、宋涉犯「證券交易法」第171條第1項第3款違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，惟無羈押必要，分別諭知50萬、50萬、3萬元交保，並將持續深入追查釐清全案，以保障公司股東權益。

據悉，孫玦新為軍系出身，為前防部長高華柱人馬，陸官45期、官拜中將，曾任國防部中將常務次長兼總督察長等職務，退休後轉任欣桃公司，估計年薪可達350萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/