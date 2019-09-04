酒駕撞酒駕 兩男累犯都被判刑

2019-09-04 09:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣吳姓男子開車，與機車騎士賴姓男子發生碰撞，警方獲報到場處理，結果測得吳男的酒精呼氣值為0.68mg/l，賴男因受傷送醫，經抽血換算酒精呼氣值更高達1.29mg/l，雙雙被依公共危險送辦。苗栗地方法院審理，發現2人都是累犯，判吳男5個月、賴男4個月，得易科罰金。

檢警調查，吳男、賴男去年11月23日晚間9點5分許，兩人分別駕車、騎車行經苗栗縣泰安鄉苗60鄉道馬那邦路段，發生碰撞，造成吳男後枕頭挫傷、賴男則大腿受傷流血。

警方獲報到場，通報救護車將賴男送醫，先對吳男實施酒測，測得他的酒精呼氣值為0.68mg/l，賴男因受傷送醫，經抽血換算酒精呼氣值更高達1.29mg/l，雙雙被依公共危險送辦。

檢警調查，吳男於去年11月22日晚間11點許，在台中市公司宿舍飲用酒類後，又於23日上午8點許，在某處飲用酒精飲品保力達，當天下午5點許，駕駛自用小客貨車上路；另，賴男於去年11月23日，在苗栗縣泰安鄉 士林村某卡拉OK店內飲用酒類後，騎乘普通重型機車上路。兩人都因受酒精影響，注意力降低致不能安全駕駛，遂發生碰撞。

法院審理，吳男、賴男2人都有酒駕前科，都是累犯，判吳男5個月、賴男4個月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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