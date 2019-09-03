床戰小5歲男同事墮胎被分手 人妻向丈夫懺悔結果遭訴

2019-09-03 22:23

〔記者錢利忠／台北報導〕42歲顏姓人妻生下孩子後，就沒再與丈夫行房，正當她覺得生活失去情趣之際，小她5歲的已婚男同事卻意外走進她的心房，2人背著各自的伴侶到處開房間，男方原承諾會許她一個名分，直到她不小心懷孕而墮胎，男方卻狠心提分手，大夢初醒的她回頭向丈夫懺悔，因而吃上通姦官司；台北地檢署認定2人發生5次肉體關係，今將2人起訴。

顏婦與小王同在某醫院擔任行政人員，因資訊業務往來而逐漸熱絡，她不敵小王的幽默感，對他日漸傾心；由於她生完頭胎後，為了孩子的教育與家計，與丈夫之間的話題只剩下柴米油鹽，漸漸地失去了床笫之歡。

就在此時，年紀小顏婦5歲的小王，因業務往來突然出現在她的生活中，頓時讓她重展笑顏，心境也愈來愈年輕，她開始思考人生的意義，是否還要繼續為了家庭，而犧牲自己的愛情？最後她的感性戰勝了理性，決定為了自己勇敢追愛，自前年3月間初次獻身給小王後，自此展開2人的婚外情。

沉浸在愛情世界中的2人，多次相約去摩鐵開房間，甚至為了尋求刺激，竟挑在小王妻子不在家時，前往小王的住處偷情，並在小王與妻子的床上留下愛的紀錄，每次交歡時，2人還會拿手機自拍留念，不料，這些性愛影片，最後卻成為2人通姦的鐵證。

去年5月，顏婦得知自己懷上小王的孩子，擔心姦情曝光，便先假意挑逗丈夫，成功求歡後的隔幾天，她便告知丈夫自己懷孕了，並以養不起第二胎為由，說服丈夫讓她進行合法墮胎；然而，就在她小產調養期間，小王突然返回元配的懷抱，在一次日本家庭之旅後，小王便向她提出分手。

不甘心被提分手的顏婦，自覺愧對丈夫，主動拿出2人通姦時所拍攝的性愛影片，以及與小王之間情話綿綿的LINE對話紀錄，向丈夫招認出軌，氣得丈夫找上小王的元配對質，2人也因此吃上通姦及相姦官司，最後2對夫妻和解破局，檢方勘查性愛影片，發現有5次性行為是發生在國內，因此將2人起訴。

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