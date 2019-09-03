「棺材」掉路邊 警方獲報傻眼難處理

2019-09-03 17:30

［記者陳賢義／台東報導］台九線台東卑南鄉舊省道今日下午被人發現有1具全新棺材掉落路邊，雖然農曆7月已過，但見路邊棺材橫躺，仍有民眾會感到毛毛的，但多數民眾都淡定以待，直呼生老病死人生必經，而且還是1具空棺，沒什麼好怕的。警方研判可能是綑綁不牢，載運時脫落掉地，呼籲失主儘快出面領回。

有人心裡毛毛的 有人淡定看待

遠望發現路旁橫躺著1具不明長形物，發現民眾好奇趨前，竟是1具包裝完整的新棺材，就地等待不見失主，隨即報警處理，警方獲報傻眼，抵達現場立刻圍起封鎖線，研判可能是載運不慎鬆脫掉地，將調閱沿線監視器找尋失主。

婦人騎機車路經，得知是棺材一點都不怕。婦人說，她在早上就看到了，因為有套上塑膠袋，未露出棺材的顏色，所以不會怕，如果有看到顏色，可能就會有些驚驚的。另名婦人則淡定的說，生老病死每一個人都會經歷，棺材而已沒有什麼好怕的，裡頭又沒有死人。

若公告6個月無人領 將送拾得人

長約兩公尺的棺材，外層用塑膠袋包裹，裡頭還有一層乳白花布，棺蓋因掉落碰撞略有毀損。

台東警分局偵查隊長許建坤表示，民眾撿獲遺失物送警，會依規定公告招領，倘若公告6個月後無人認領，即將遺失物送給拾得人；至於較特殊的物品，例如棺材，還得依拾得物的規定處理，會先帶回警所保管，若有民眾出面認領就依規定發還，倘若無人出面，仍會公告招領，6個月未果即送給拾得人，拾得人拒收就交由台東市公所協助處理。

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