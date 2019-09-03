養豬飄臭味挨罰10萬元 業者興訟遭駁確定

2019-09-03 14:38

〔記者溫于德／台北報導〕1968年成立的「同盛畜牧業場」平時養豬，2016年間遭新北市環保局稽查採樣後，以臭味超標為由裁罰10萬元；但江姓業者不服，興訟抗罰。新北地院判江男敗訴，案經上訴，台北高等行政法院認定畜牧業場確實違規，判決敗訴確定。

環保局人員於2016年11月26日晚間6時許，會同科技檢驗中心人前往畜牧場附近稽查採樣，查出異味汙染物濃度確實超標，依違法空氣污染防制法裁罰10萬元，另依環境教育法規定，處環境講習2小時。

江姓業者不服，提告主張，環保局以往都在畜牧場門口檢測，也以農業區檢驗標準作為依據，但去年11月26日檢測時，卻故意選在人行道的馬路上檢測，雖檢測地點距離畜牧場門口約6、7公尺，卻改以「工業區及農業區以外地區」標準裁罰，且環保局透過操縱檢測地點權利，羅織畜牧場責任。

新北地院認為，稽查員採樣地點屬於工業區及農業區以外地區，檢測結果顯示異味汙染物濃度實測值為16，並無違誤，且業者本應注意周圍排放異味汙染物不得超過排放標準，因此認定稽查人員開單有理，判業者敗訴。

江姓業者上訴北高行，法院認為原審斟酌全案辯論意旨並調查證據，以及原處分及訴願決定等，均無違誤，再度判江姓業者敗訴，全案確定。

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