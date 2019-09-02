婚姻挫折帶兩幼子赴黃泉 尋短父被訴求處20年重刑

2019-09-02 12:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市永康區中正北路1棟公寓大樓在今年6月26日凌晨發生父子3人燒炭尋短命案，3人經送醫急救，其中29歲黃姓父親急救後恢復意識，5歲兒子與6歲女兒急救無效不治。台南地檢署今天偵結認為，黃男為婚姻挫折燒炭尋短、剝奪1對子女生命權，依殺人等罪嫌起訴並求處20年重刑。

檢方調查，29歲的黃姓男子是5歲黃姓男童與6歲黃姓女童的父親，黃男明知這1對子女都是稚齡兒童，因為自己婚姻挫折，竟萌生帶1對子女尋短的壞念頭。

今年6月25日深夜11時許，黃男在南市永康區中正北路的公寓住處，利用1對兒女熟睡時，把臥室內的門窗以膠帶封住，在房內燃燒炭火，黃男也躺臥在臥房，使得黃男的1對兒女遭受一氧化碳中毒後窒息死亡。直到6月26日凌晨零點許，有民眾發現黃男房間散發燒炭煙味，大樓管理員報警處理，警、消人員才發現父子3人躺臥於房間內，3人被送醫後，黃男獲救存活；其1對子女不幸身亡。

檢察官陳冠霖調查認為，黃男因婚姻挫折、萌生死意，雖與一般為情、為財而殺人的犯行有別，然被告身為成年人，也是受害1對子女的生父，本應善盡保護教養之責，遇生活困境應以正面積極心態尋求合法手段解決，竟將人生剛起步且無尋短念頭的子女一起帶赴黃泉，剝奪子女2人生命，誠屬法所難容，請法官依殺人罪、兒少福利法等罪加重量處有期徒刑20年。

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