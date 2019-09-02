周刊爆棄養公公還劈腿 砲仔聲女演員認不實怒求償千萬

2019-09-02 10:55

〔記者溫于德／台北報導〕國內知名女演員陳曉菁認為《周刊王》不實報導她「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立細說一姐陳曉菁被控棄養公公」等語，損害個人名譽權，怒對記者與鐘姓爆料人連帶求償1000萬元並登報道歉。台北地院稍早開庭審理，陳的訴訟代理人強調，若記者願意刑事庭認罪，雙方有和解可能，至於鐘男另涉及恐嚇當事人，因此無意願和解。

刑事部分，被告二人均被依散布文字誹謗罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，高院二審明天將再度開庭。

周刊王2016年11月9日爆料，陳曉菁因主演三立戲劇《戲說台灣》擁有「戲說一姐」封號，而高齡73歲的公公受訪時泣訴，一輩子存錢買的房子、土地，全被媳婦陳曉菁、兒子林佐岳拿走，「他們有錢買了賓利車、名牌包逍遙，卻連3千元生活費都不給」；另有人爆料，陳曉菁婚前當了5年小三，因為懷孕，才如願趕走林佐岳元配。

周刊王也說，陳曉菁原先與林佐岳的二哥交往，但半年後卻和已婚的林佐岳看對眼，二哥一怒之下搬回老家，最終演變成林佐岳拋棄元配與陳曉菁另築愛巢。

陳曉菁認為報導不實，對記者與鐘男提告；林佐岳則強調「這些都是有心人士亂講的」。

北院民庭稍早開庭審理，陳曉菁委任律師強調，該報導已傷害陳曉菁名譽權，不過記者若願意在刑事庭改口認罪，雙方有和解可能；至於鐘男，因為另對當事人恐嚇，並遭起訴，因此不可能和解。被告委任律師則表示會將庭訊內容轉知兩位被告。

原告律師庭後強調，對被告索賠1000萬元並非本案重點，重要的是要求被告登報道歉，以恢復當事人名譽。

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