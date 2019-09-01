酒駕與客運撞擊致死 家屬恆春轉運站抗議公司不聞問

2019-09-01 12:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一名50歲楊姓男子，上月2日騎乘電動自行車途經省北路仁壽路段，不明原因突然從機車道駛向快車道，當場被疾駛而過的屏東客運撞上倒地，經送醫後於上月22日死亡，抽血酒測值高達1.69，不過家屬不滿客運公司事發後至今都不聞問，一早到恆春轉運站拉白布條撒冥紙抗議，希望為死者討回公道，屏客人員則承諾16日進行協調。

「怎麼撞死人還自稱受害者？太過份！」死者家屬泣訴，事發到死者過世期間，客運公司都不聞問，直到31日才到家中捻香，司機卻還以受害者自居，難道被撞死的是牲畜那樣不值嗎？現場乘客都說「司機連撞到人都不知道」，卻竟然連句道歉都沒有，甚至還正常駕駛上下班，偌大客運公司真是欺負善良老百姓。

對於家屬不滿，屏東客運現場人員私下表示，死者住院時就與保險公司多次致電關心，都因為在加護病房無法探視，後續也有前往捻香致意，但賠償事宜必須有公司高層級保險公司決定，除了後續雙方坐下來協調，也靜待司法裁決。

恆春警方指出，這起事故發生在上月2日，楊姓男子騎乘的電動自行車途經省北路仁壽路段，不知何原因突然斜向快車道衝去，當場撞上行駛經過的客運車，經送醫治療多日仍不致死亡，經抽血酒測值高達1.69，但確切事故原因及責任歸屬還有待進一步鑑定。

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