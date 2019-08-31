金門海巡隊截獲越界中國抽砂船 押返途中險沈船

2019-08-31 23:06

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金門海巡隊今天表示，又有1艘中國籍抽砂船違法越界抽砂，經海巡隊截獲並將船上王姓船長在內的5人移送金門地檢署，檢方已裁定收押。海巡幹員透露，中國船隻在押返過程中，船身一度因海水泵管路爆裂，機艙嚴重進水，差點沈船。

金門海巡隊表示，29日執行抽砂船專案查緝任務時，在金門南山西北1.4浬處查獲中國籍抽砂船，在我方禁、制水域違法抽砂，經登船檢查並蒐證，查獲海砂約70立方公尺，將人船帶回偵辦，檢方30日裁定收押。

中國船被押解回金門途中，中國船隻艙內的海水泵管路忽然爆裂，機艙進水嚴重，導致抽砂船船身向右傾斜15度，若未立即排除恐有沈船之虞，由於當日正值農曆7月關門，且機艙內視線不佳，情況危急，幹員至今回想仍心有餘悸；幸經人員緊急調用各巡防艇5台抽水馬達，才減緩進水情形，解除包括有主機、發電機的機艙遭淹沒的危機。

金門海巡隊組主任彭宥淋說，近年金門地區查獲抽砂船均判決沒收，2018年查獲2艘抽砂船，拍賣金額高達新台幣2500萬元，已對越界中國抽砂船產生相當遏阻作用，相對中國抽砂船也提高警覺，使海巡隊取締更為不易。面臨中秋節將屆，海巡會持續加強查緝任務。

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