反鎖竊賊觸犯妨害自由？ 檢察官教大家法律知識

2019-08-31 12:06

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名蔡姓男子打開自己轎車車門時，赫見車內有名竊賊正在搜刮現金，情急之下趕緊關車門，反鎖報警，成功逮獲嫌犯，不過，部分人士質疑此舉有無「妨害自由」的問題，新北地檢署檢察官陳雅譽對此表示，只要是現行犯，任何人都可以逮捕。

陳雅譽指出，依據「刑事訴訟法」第88條第2項、第1項規定「犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯」；而「現行犯，不問何人得逕行逮捕之」。可知，只要是在犯罪行為人犯罪過程中遭發覺，或者犯罪完成後立即被發現，任何人都可以將現行犯加以逮捕，並非只有司法警察才有逮捕的權力。縱使因此限制現行犯的行動自由，在法律上也能阻卻行為的違法性，而不構成犯罪。

陳雅譽提醒，「刑事訴訟法」第92條另外規定，無偵查犯罪權限之人一旦逮捕現行犯後，應立即送交檢察官、司法警察官或司法警察處理，最簡單的方式，便是馬上報警，通知警察前來處理。實務上常見案例是當公車司機發現扒手後，經車上乘客同意，直接將公車開往警察局由警察接手處理，那麼公車司機並不會因此犯罪。

反之，若無偵查犯罪權限之人逮捕現行犯後，遲遲未能報警處理，那麼在這段「拘禁」現行犯的期間，仍有可能會構成妨害自由罪。舉例來說，甲無故侵入乙家中行竊，遭乙發現，甲遂躲進廁所，乙趁機鎖住住家大門後自行離去，則乙的行為仍可能成立妨害自由罪。

陳雅譽特別點出，現行犯逮捕的前提必須行為人有「犯罪行為」，如果只是他人行為不當，但並不構成刑事法上的犯罪行為時，不能予以逮捕。例如乘客在公車上高聲交談，雖然不符國民禮儀，但因為不屬於犯罪行為，如公車司機因此阻止乘客下車，並將之扭送警局時，仍可能涉犯妨害自由罪。

而刑事訴訟法上除了現行犯外，還有準現行犯（刑事訴訟法第88條第3項），陳雅譽解釋，所謂準現行犯也就是，雖然行為人不是在犯罪過程中或犯罪完畢後立即被發覺，卻是：一、被人追呼為犯罪人者：例如甲聽到街上有人追著乙並高喊搶劫，遂上前協助逮捕乙；或二、因行為人持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者，例如顧客手提包不慎掉落，店員因此發現皮包內藏著未結帳的店內商品等，即為準現行犯，亦得加以逮捕。

陳雅譽透過台灣司法人權進步協會呼籲，不論是現行犯或準現行犯，逮捕後依規定均須立即送交有偵查犯罪權限的檢察官、司法警察官等處理，才不會反而吃上官司，公親變事主。

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