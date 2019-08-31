男子挨槍被丟包林森北路 女友急送「黑道急救站」找不到

2019-08-31 05:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕有天道盟背景的朱姓男子，昨日晚在新北市三峽與綽號「賓士殺手」的林姓地方角頭，談判車輛被侵占糾紛，結果被對方夥人槍擊重傷。林嫌忘了有「黑道急救站」的慶生醫院早已轉型為醫美診所，還指示朱的女友送對方前往就醫。林女遍尋不著，只得報警求救，林嫌教唆涉及槍擊的犯行也曝光。

朱的蔡姓友人得知朱男插管救治，今日凌晨跑到馬偕醫院希望探視，但現場滿佈荷槍實彈的北市中山分局警察，警方見他滿身刺青，攔下查驗身分，發現居然是毒品通緝犯，先依法押解調查，今日再解送歸案。

目前北市警中山分局會同槍擊案案發地點的新北市三峽分局進行調查，鎖定林姓地方角頭和另5名涉案嫌犯，現進行查緝和追查槍枝下落中。

警方調查，24歲的朱男，不滿轎車被43歲的林嫌霸佔，30日晚間8時許，帶同28歲的林姓女友，前往新北市三峽中正路2段某汽車修理廠談判。期間雙方發生口角衝突，朱男遭對方5、6人圍毆，並遭其中1人持槍射傷。

林嫌為免事態鬧大，最後教唆小弟開車，將肩膀和右大腿內側各中1槍的朱男和林女載住台北市林森北路丟包，對林女指說可到慶生醫院救治，隨後自行開車離去。

由於慶生醫院早已轉型為醫美診所，林女遍尋不著，見男友已延遲就醫逾1個多小時，出現嚴重失血情況，迫於無奈，只好向消防局119報案救助，圓山派出所接獲勤指中心通到場了解，立刻送往馬偕醫院搶救。

警方表示，朱男目前插管治療中，暫無性命之虞。警方根據指證和證供，現會同新北市三峽分局共同偵辦中。

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