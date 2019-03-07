2男中槍被砍衝「黑道急救站」 案發地點曝光…在南崁

2019-03-07 17:24

首次上稿 17:01

更新時間 17:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天凌晨4點多，有2名男子，一人受槍傷，一人受刀傷，到台北市中山區有「黑道急救站」之稱的慶生醫院就醫，卻赫然發現醫院已轉型為醫美診所，院方見2人傷勢嚴重，轉報消防人員協助就醫，台北市警方警方獲報介入調查，追查發現事發地點在桃園市蘆竹區南崁一帶，詳細原因仍待警方進一步調查。

警方調查，受傷的2名男子，分別是頭部中槍的24歲黃姓男子，以及背部5公分刀傷的22歲陳姓男子，由22歲李姓男子駕車送他們北上就醫，黃男與陳男傷勢嚴重，目前還在加護病房急救治療中。

警方初步調查，今天凌晨3點多，黃男一行6人開車到桃園市蘆竹區南崁路一棟3層樓的透天厝，準備談判，其中，黃男及陳男進屋上樓，不料屋內有7人，一陣慌亂中，黃男、陳男各受槍、刀傷，奪門而出，北上就醫。

警方說，本案關係人開車男子已到場說明，初步了解，車輛下南崁交流道後，就駛往附近某處透天民宅，黃男及陳男上樓後就受傷奪門而出，至於屋內發生何事及案發民宅確切地點，開車男子稱他並不清楚。

警方已帶同相關關係人逐一清查，朝私人恩怨尋仇方向偵辦，目前警方掌握疑嫌疑人案發後在隔壁民宅門口洗手台清洗血跡，將持續調閱轄區天羅地網監視錄影畫面比對，釐清案情。

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