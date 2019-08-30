議員爆男童在校園遭性侵 南市教育局追究行政責任

2019-08-30 13:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝今天召開記者會爆料，台南市某國小一名學童，遭校外人士侵入校園性侵。台南市教育局表示，針對校方的行政疏失責任，該局也已進行調查，認為學校在校園安全的作為中還有檢討空間，後續會做必要的懲處。

教育局表示，有關今天議員召開記者會針對校外人士入在校園性侵害學生事件，質疑學校涉有隱匿，因該案一方為校外人士，非屬校園性別平等事件，校方在知悉後已依法進行社政通報及校安通報，並提供校內通報管道，啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，後續也會配合檢調作業協助偵辦，若查證屬實，也請檢方能從重量刑，杜絕不法。

教育局表示，本案是今年6月下旬，經家長通報後，警方即逮捕疑似行為人並進行偵訊。另針對疑似被害人部分，校方於第一時間也初步就和行為人有接觸可能的學生進行了解。另考量性侵害事件事涉當事人隱私且具高敏感度，又適逢暑假，已請輔諮中心及學校在開學後在不影響校內氛圍及保護學生隱私情況下，立即就其他學生進行第二階段清查，以確認還有無其他被害人。

教育局表示，該案在家長舉報當天，該局同時要求學校加強檢視、落實巡查制度與性平教育，做好學生保護工作。

台南市家防中心表示，該案發生後已指派社工進行調查與了解，全案已由司法調查偵辦中。另針對兒少疑似遭受到性侵後所產生的創傷影響，該中心已提供受害人及家屬心理諮商服務及目關協助。

南市社會局呼籲，針對性侵害及兒虐等保護性案件，多涉及個人重要資訊，大家在期待真相之際，對當事人最好的保護就是不進行肉搜、轉貼及評論，以免造成受害者及其家屬再次受到傷害。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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