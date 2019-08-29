驚險！女大生八通關墜谷 暗夜救援影像曝光

2019-08-29 19:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕台師大的6人登山隊昨（28日）行經玉山國家公園八通關古道，20歲趙姓女大生在9公里處附近不慎跌落40公尺深山谷，南投消防搜救人員漏夜將她揹負至山區營地待援，今早已由直升機吊掛送醫。昨夜山區營救影像曝光，山搜人員用揹架揹著女大生，沿著峭壁踩著狹小腳點，扶著繩索緩步行進，場面驚險，所幸一行人都順利通過，成功完成任務。

南投消防搜救人員說，墜谷意外發生在昨天近午11點左右，這次營救行動出動了山搜義消4人，玉山消防分隊警、義消各2人，以及玉管處1人，救難人員當天搭乘直升機在八通關大草原降落後，疾行趕往事故地點，走了約3小時，於下午5點半抵達現場。

起初搜救人員想以繩索接力將女大生拉上步道，但山壁轉折點太多，若用繩索恐耗時太久，幸好山搜義消都是熟悉山域環境的高山嚮導或協作員，當下明快決定揹負傷患回步道，終於讓墜谷6、7小時的女大生脫困。

搜救人員說，女大生受困地點位在40公尺深陡峭山谷，手、腳有骨折，頭部、全身都有擦挫傷，但幸好命大，墜落時沒有致命傷勢。女大生獲救後，同行登山隊員也都跟著到對觀營地紮營，沿途人員都前後照應，順利到達營地。

玉山國家公園管理處說，八通關古道在雲龍瀑布（約4公里處）後，就是高級登山路線，剛好就是墜谷事發地點的路徑上，沿途有部分山壁要小心通過，特別是山區午後會下雨，甚至山澗造成步道濕滑，山友應多留意。

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