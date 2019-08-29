學吳宗憲兒嗆炸台北市政府 男恐嚇公眾判刑3月

2019-08-29 12:51

〔記者王定傳／新北報導〕綜藝天王吳宗憲的兒子「鹿希派」吳睿軒發文恐嚇要「炸台北市政府」後，引發模仿不良效應。去年8月間，王姓男子也在網路新聞留言板留言：「柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府」被法辦；新北地院審理後依恐嚇公眾罪，判他3個月徒刑，可上訴。

去年8月22日上午10時許，王姓男子以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」暱稱，登錄雅虎奇摩網站後，在網路新聞標題「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」下留言：「彰化縣2011年全縣50條登山步道禁菸，柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」等。

法院審理時，王男辯稱，彰化縣登山步道多年前早就禁菸，但2018年間，他到台北市登山，仍受二手菸危害，也曾打電話去罵台北市及新北市政府，自己只是督促政府做事，並無恐嚇公眾之意，本案亦未查獲炸彈、油品等物，並無被害人或造成實際影響。

法官調查，王男留言的手段、對象、地點十分具體，且曾有民眾打電話至1999市民當家熱線報案，可見有台北市民因此心生畏懼，更何況王男恐嚇要炸台北市政府，裡面有許多公職人員及洽公民眾進出，一旦遭受攻擊，將造成嚴重傷亡或財產損失，此訊息一旦為公眾所知悉，勢必造成公眾恐慌。

至於王男雖辯稱並未查獲炸彈或油品，亦無實現意圖，法官則認為，當事人主觀上有無進一步實現加害意圖或決意，無礙本罪成立。

法官審理認為，王男因不滿行政機關對公共空間吸菸者未積極管制，不思以理性合法方式處理，反恣意恐嚇公眾，對社會秩序與公眾安全已造成危險，實有不該，且犯後矢口否認犯行，判刑3月。

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