打著旅行社名號招搖撞騙 前業務詐財86萬遭訴

2019-08-29 11:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲藍姓女子曾任旅行社業務，積欠另一旅行社郵輪出團費，竟向友人誆稱是旅行社股東，能購買機票賺差價，盜刷友人信用卡85萬元，之後又透過LINE招攬韓國賞楓遊，詐取張女1萬元訂金，新北地檢署今依詐欺得利、偽造文書罪起訴藍女。

藍女曾在台北市一間旅行社擔任業務，2017年間離職，離職後仍在外招攬客人，去年7月，藍女招攬約100名客人搭乘麗星郵輪，但直到出團前都沒付團費，因此向在日本旅遊的許姓友人謊稱，是旅行社股東，有以25萬元購買機票轉取差價的機會，致使許男誤信將信用卡正、反面翻拍傳送給藍女，藍女於是在旅行社信用卡持卡人授權書上偽造許男簽名，傳真盜刷許男85萬元用以支付積欠旅行社的團費。

去年8月間，藍女又在LINE刊登去年11月15日出團「秋楓韓國5天」、「10999＋小費1000」廣告，張女看到後打算帶母親出遊，心動與藍女聯絡，藍女因此至張女家中收取1萬元訂金，並在收據上盜蓋先前任職旅行社印章，出發前一個月，張女追問藍女行程內容，藍女卻藉故推託，也不退還訂金，張女致電旅行社才驚知藍女早已離職，怒而提告。

庭訊時，藍女辯稱有請許男先幫她代付積欠旅行社的遊輪團費；張女的韓國團，因人數不足才沒有成行，檢方依據LINE對話紀錄，許男曾傳訊：「機票先暫時不要買好了，等我回去了解再說」，認定許男表示不同意刷卡，藍女先前任職旅行社負責人也證稱，藍女2017年間就已離職，檢方因此認定藍女犯行將她起訴，而藍女則在法庭上先還了張女3千元。

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