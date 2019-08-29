黑夜燒到白天！彰化580坪塑膠廠付之一炬

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉一間塑膠工廠今天清晨傳出大火，580坪的廠房付之一炬，火勢初步已控制，但一旁橡膠原料仍繼續燃燒，濃煙在5公里外的員林、田中都可清楚看到。
這起火警發生於29日凌晨3時19分，位於埔心鄉永坡路的1樓鐵皮塑膠工廠發生大火，消防局派出消防車輛23輛，1輛救護車，消防人員50人，。
火勢在5時38分獲得控制，但工廠旁有一橡膠原料堆置區，撲滅不易，目前仍以化學泡沫灌救。整間工廠幾付之一炬，所幸沒有人員受傷。
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〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉一間塑膠工廠今天清晨傳出大火，580坪的廠房付之一炬，火勢初步已控制，但一旁橡膠原料仍繼續燃燒，濃煙在5公里外的員林、田中都可清楚看到。
這起火警發生於29日凌晨3時19分，位於埔心鄉永坡路的1樓鐵皮塑膠工廠發生大火，消防局派出消防車輛23輛，1輛救護車，消防人員50人，。
火勢在5時38分獲得控制，但工廠旁有一橡膠原料堆置區，撲滅不易，目前仍以化學泡沫灌救。整間工廠幾付之一炬，所幸沒有人員受傷。