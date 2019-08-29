詐欺犯改賣毒品賺學費 法官「顯可憫恕」輕判

2019-08-29 08:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺前科的王姓男子，前年底販賣添加第三級毒品的毒咖啡包10包與K他命1包，給開毒趴的蔡姓男子，卻遇到警方臨檢而被查獲，王男向法官懇求說，他賣毒品僅賺得2000元，他有上進之心，想念大學（尚未考取），卻沒有學費，又不想靠家裡資助，才一時思想偏差，想用販毒快速賺到學費，販賣第三級毒品是7年以上徒刑的重罪，法官卻很佛心，以「顯可憫恕」等理由減刑兩次，輕判徒刑1年10月。

判決書指出，蔡姓男子等4人，2017年12月28日凌晨想開毒趴，透過管道向有詐欺前科的王男買毒品，王男在當天凌晨0時許，帶著上述毒品到汽車旅館，以2萬元賣給蔡男，卻遇到警方臨檢，蔡男指證王男販毒，檢驗顯示，毒咖啡包含有硝甲西泮等4種三級毒品。

台中地院審理時，王男懇求說，案發時他剛滿20歲，以賣水果為業，月收入3萬至4萬元，家裡經濟狀況尚可，他有上進之心，想要念大學，但苦無學費，又不想增加家裡的經濟負擔，一時觀念偏差，想用販毒快速賺到學費，希望法官給他自新機會。

台中地院認為，王男被捕後自白坦承犯行，可以減刑，另外，王男自稱只賺到2000元，屬於零星小額交易，犯行與大量走私毒品的毒梟不同，又是為了賺取學費而販毒，縱使判處最低的7年，仍猶嫌過重，據此援用刑法第59條規定，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，輕判徒刑1年10月。

一審給王男輕判，但王男仍不服判決，上訴二審並聲明給他緩刑，讓他不用坐牢，台中高分院卻認為，王男曾觸犯詐欺罪，2017年3月判刑2月，宣告緩刑2年，不到10個月，他又在緩刑期間販毒，不宜再給他緩刑，必須入獄反省，駁回上訴，可再上訴三審。

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