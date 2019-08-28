才剛拍完婚紗照 優秀警員追毒蟲卻與犯嫌擦撞身亡

2019-08-28 19:52

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕新北市汐止警分局汐止派出所的薛姓警員今天下午追捕一名騎車歪斜疑似酒駕的騎士，卻與嫌犯擦撞後滑倒，連人帶車撞上分隔島，送醫後不治身亡。警專25期畢業的薛姓警員工作表現優異，2016年時，薛員不眠不休的調閱監視器，掌握殺人案犯嫌車牌，迅速協助破案，當年的新北警局長胡木源還特地前往派出所頒破案茶獎勵。嫌犯晚間落網後證實為一名毒蟲。

非自撞分隔島 行車紀錄器還原真相

警方調查，今天下午4時52分，新北市汐止分局汐止派出所薛姓警員在轄內發現一名騎車歪斜的疑似酒駕騎士，騎士拒檢逃逸。案發之初，原傳出是薛警自撞分隔島，但警方從民眾提供的行車紀錄器畫面發現，薛員一路追捕到基隆市百福社區附近，在新台五路與福三街交叉口時，與嫌犯擦撞後滑倒，連人帶車撞上分隔島，撞擊力道猛烈，薛員頭部遭到重擊，倒臥血泊中昏迷。

警消獲報將失去生命跡象的薛員送往汐止國泰醫院急救，於晚間6點18分仍宣告不治身。

汐止警方表示，該名騎士當場逃逸，但晚間已被警方在其基隆住處逮捕，證實非酒駕，而是一名毒蟲。落網嫌犯供稱，他當時是到汐止朋友家中拉K離開返家途中，被薛員盯上，他為了脫逃，加速逃逸，知道薛員摔車後，為了逃跑，並未停車報警救援。

薛警平日熱心助人 多次獲表揚

薛員平日熱心助人，時常幫助迷失、獨居老人，多次獲得表揚，去年更因為取締酒駕績效優異，在聯合勤教中被分局長、警友站頒獎表揚，不料今日卻因追捕酒駕騎士發生車禍身亡。

據了解，31歲的薛員與女友近期才剛拍完婚紗照，準備結婚，女友還在臉書上甜蜜表示：「每天都是情人節」，沒想到今日執勤時發生悲劇，薛員家屬聽聞噩耗也趕往醫院，悲痛不已。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法