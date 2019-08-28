又傳女直播主受害 男友認未分紅竟恐嚇「一起死」

2019-08-28 14:41

〔記者溫于德／台北報導〕妙齡蔡女在17直播平台擔任直播主，並接受孫姓男友金援，以獲得較佳名次，得以獲取活動獎金及分潤；但孫男在雙方分手後，不滿蔡女未依比例分配獎金給他，傳訊息要求「一起死」，嚇得蔡女提告處理。台北地院審結全案，依恐嚇危害安全罪判孫男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

起訴指出，情侶前年11月分手，孫男認為蔡女在交往期間曾與他協議參加直播平台活動，約定由男方出錢向女方贈禮頭點，使女方獲取較佳名次，即可獲取僅金及分潤金，再按比例分配他。

但孫男後來向蔡女索討款項不成，便傳LINE追討；然後，蔡女見文字內容感到害怕後，提起告訴，孫男遭起訴。

判決指，孫男前年11月16日傳訊息給蔡女，內容包括「你把該給我的還我，我收到後立馬刪除我們在一起過的紀錄（錄影給你看）…你玩我夠多了，把誠意拿出來，不然就一起死」、「我只告訴你，你不還錢，我們一起死就好…我們會變大紅人…一句話：還錢，沒事，不還，網紅」。

孫男隔日再傳「你不是很喜歡曝光率第一名，我幫你了那麼多次，這次我讓你一次紅!」、「不用怕只要怕錢還就好，我保證不傳出去。…你不讓我好過，你也不會好過，自己看著辦」等語。

法院認為，孫男只因購入點數向蔡女投點贈禮，事後遭蔡女拒絕分配獎金、分潤金，且不滿蔡女有意疏離，即恐嚇女方，行為實不足取，但念在孫男承認犯行，依法判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法