夫治療打呼竟成植物人 妻告醫護均不起訴

2019-08-28 13:55

〔記者黃捷／台北報導〕謝姓男子因受打呼問題困擾，2014年至北市東區某醫院開刀治療，手術原本成功，卻因謝男自行拔除鼻子裡的止血棉，導致大量出血成為植物人。謝妻認為執刀的許姓醫師涉業務過失致重傷害，憤而提高，檢方處分不起訴後，謝妻再告醫師及護理師等3人偽造手術紀錄，台北地檢署今仍處分不起訴。

檢方調查，60歲的謝男因受打呼困擾，2014年間到北市東區某醫院求診，經許姓醫師診斷後，認定罹患「鼻中膈彎曲併肥厚性鼻炎」，並排定7月進行「鼻中膈及鼻道成形手術」。

原本手術成功，但術後謝男覺得塞在鼻子內的止血棉讓他很不舒服，自行拔出，當場竟血流不只，等到家人發現後緊急將他送醫，卻已因腦缺氧昏迷成為植物人，迄今仍未甦醒，謝妻因此提告業務過失傷害，另還提民事求償。

不過，整個醫療過程經醫審會鑑定後，認定許姓醫師沒有過失，檢方據此處分不起訴，民事部分謝妻一審獲賠373萬元，全案目前上訴高等法院審理中。

民事案件法院審理期間，謝妻發現許姓醫師及兩名護理人員，在手術紀錄中對於局部或全身麻醉記載不一，日前又告3人偽造文書，但檢察官調查後，認為只是寫的不清楚，並非故意記載不實，且事發至今已超過6個月法定告訴期限，今處分不起訴。

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