竹科女工程師沒人追玩微信 慘遭已婚假富二代騙財騙色

2019-08-27 19:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕桃園楊姓男子6年前在台中偷吃人妻被判刑，雖然與人妻修成正果卻仍不改風流本性，自稱富二代的名牌業務經理，以投資牛排館、移工仲介公司等名義，前後誆騙竹科女工程師315萬元，女工程師無力償債、家人逼她報警，才揪出楊男已婚又騙財的真面目，新竹地院依詐欺罪判刑3年9月。

檢警指控楊男（35歲）2012年間因借錢給林姓人妻而認識，從借貸關係演變成偷偷床戰摩鐵。林女丈夫某日發現楊男及妻子的鹹濕對話，怒告通姦，楊男遭判3個月徒刑，事後林女被休掉，楊男跟林女結婚。

楊男死性不改，2014年在微信上結識竹科吳姓女工程師。吳女因無男友且異性緣不佳，楊男誆稱是運動品牌出口商又是富二代，對吳女送花、甜言蜜語攻勢不斷，吳女招架不住撩妹花招，深信楊男是她最後依靠。

當年9月楊男便開始誆騙要投資中壢牛排館、印尼渡假村、移工仲介等項目需要資金，吳女不僅拿出存款還向銀行、信用卡借貸，前後拿出375萬元，但就在吳女追討款項後，楊男的真面目才顯現。

吳女不堪被銀行追債，家人追查才發現她與自稱富二代的楊男交往，更扯的是楊男有家室，吳女變成小三還人財兩失，氣得要求吳女報警，控告楊男性侵、詐欺取財。

但檢方調查，吳女控告楊男性侵部分，調閱相關證據後確認楊男並未違反吳女意願，予以不起訴處分。另詐欺取財部分，新竹檢方認楊男利用吳女情感寄託，反覆、延續對告訴人實施詐欺，吳女遭詐315萬元，認定楊男涉詐欺罪嫌，依法提起公訴。新竹地院則判刑3年9月。

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