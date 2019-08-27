酒醉遭警壓制竟然致死 鄭文燦允諾查明真相

2019-08-27 20:13

［記者謝武雄／桃園報導］33歲游姓男子8月20日晚間10點多，因酒後與人爭吵，甚至持鋸刀咆哮揮舞，警方到場上前壓制，並通知救護車送醫，由於該男子送醫前就無呼吸心跳，22日晚間7點仍宣告不治；家屬認為警方執法過當，今天在市長鄭文燦前往大園會勘工程時陳情，鄭文燦收下陳情書後，也允諾會要求市警局好好查明真相，給家屬交代。

鄭文燦上午前往大園主持埔心溪護岸竣工典禮時，游姓男子的父母陳情，警察執法過當、導致獨子遭壓制致死，請求市長主持公道，查明真相給家屬一個交代，鄭文燦收下陳情書後還仔細閱讀內容，也允諾會要求市警局查明真相，給家屬交代。

游男父母表示，游男當天晚上心情不好喝酒與人衝突，警察處理將他兒子上銬並壓制在地，救護人員到場時、他兒子已經沒有呼吸、心跳，昨天相驗死因為「不詳」，由於他兒子沒有病史，家屬強烈質疑警察執勤過當、警察把人壓制到死，難道不需要負責任嗎？家屬請市長主持公道，查明真相給家屬一個真相。

市議員郭麗華在場看到游男父母心情很難過，也上前擁抱給予安慰，郭麗華強調，大家都不願意看到這樣事情發生，警方除要釐清真相外，也要負道義責任。

蘆竹分局表示，游姓男子與女友吵架，員警據報前往處理，游男竟然拿起30公分的鋸刀咆哮揮舞，員警現場勸說游姓男子，但游仍情緒失控、甚至攻擊員警，員警只好上前壓制，過程中游男因不斷掙扎導致身體多處受傷，救護人員到場發現游男已無呼吸、心跳，法醫於今日解剖，詳細死因仍待解剖報告出爐。

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