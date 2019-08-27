檢舉違停被投訴瀆職 分局長送他保溫瓶「保持熱情」

2019-08-27 14:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局四分局春社派出所警員李俊德，曾從事郵差工作，被同事戲稱為「郵差警察」，他在本月7日晚間值勤時，對闖紅燈的男騎士開罰，騎士質疑「闖紅燈的人那麼多，為何只罰我一人？」，騎士還當場指著路旁上百輛違規停車，要求李員「全部」開罰，李員卻僅開罰6輛，騎士而向四分局投訴李員「瀆職」，四分局調查後認為，人民無權主張「不法的平等」，還給李員清白，分局長吳耀南還贈送他保溫水瓶一個，希望他「保持熱情」。

李員是在2012年至2016年擔任警察，他當郵差時，每天騎機車穿梭於馬路，對不守交通規則所產生的危險，比一般人感觸更深，2016年轉考警職，從警迄今，由於其執勤認真，服務態度懇切，同事及地方居民都很推崇，是大家心目中的「暖男」。

今年8月7日晚間，李員值勤時，攔下闖紅燈的機車騎士，騎士卻不服取締，「闖紅燈的人那麼多，為何只罰我一人？」，商情不要處罰被拒絕，騎士氣得當場檢舉停放路旁上百輛汽車違規停車，要求「全部」開罰單，李員卻僅針對停車位置比較危險的6輛汽車開罰，引發騎士不滿，向四分局投訴舉發李員瀆職。

四分局調查認為，法律有「平等原則」，卻沒有賦予人民可以主張「不法平等」的權利，也就是說，張三偷東西是「不法」，不能主張平等，亦即不能主張「警察沒有抓偷東西的李四，因此，我偷東西，警察也不能抓我」，人民本來就負有守法義務，自己都已經違法在先，自然也不能主張此種「不法之平等」，認為自己也可以不遵守法律規定。

四分局調查後，認為李員沒有瀆職，分局不但沒有給李員懲罰，反而核定嘉獎一次，分局長吳耀南還贈送他保溫水瓶一個，希望他「保持熱情」。

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