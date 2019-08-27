澎湖惡夜！釣客落海、深夜漁船觸礁、凌晨火燒車…

2019-08-27 09:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖夜晚不平靜！先是傳出西嶼合界老翁釣魚落海失蹤，至今仍搜尋中，隨後又接連發生觀音亭烏龍落海案、漁船觸礁沉沒及火燒車案，讓警消疲於奔命，失蹤的合界老翁今日將重啟搜尋，希望能傳出好消息。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，昨日深夜21時57分接獲第十三巡防區轉「金合興168號」漁船通報，其船隻進港時不慎觸礁，請求派艇前往援助，該隊接獲通報立即派遣線上巡防艇PP-10061艇緊急由馬公港前往搜尋。巡防艇晚間22時45分抵達雞籠嶼南1.1浬發現「金合興168號」漁船船身四分之三已沉入水中，僅剩船尾浮在水面，船上2人待救。

PP-10061艇立即拋出救生圈及救生衣，將船上2人救至艇上，並在該船放置浮水燈做為避撞警示，通知澎湖漁業電台廣播來往船隻注意。鄭姓船長表示，昨日凌晨4時由新竹南寮漁港出發，前來馬公進行維修，因天黑不熟悉航道，誤以為雞籠嶼與其外側障礙燈中間水道可航行，駛入後撞擊到礁石立即退俥想脫離，船身破洞造成船隻下沉，只剩船尾浮在水面上。

另外澎湖縣政府消防局今日凌晨3時30分受理民眾廖小姐報案指出：馬公市民族路（大姊燒烤旁）有汽車起火燃燒。立即派遣馬公分隊消防與救護車輛共4車 10人前往搶救，由小隊長黃天祥現場指揮。經查現場係自小貨車起火燃燒，該車停放於永豐石店前，火勢15分鐘撲滅，無人員傷亡。由消防局火災調查人員進行後續調查處理。

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