吸金逾17億 法尼新創科技負責人田書旗夫妻倆被訴

2019-08-26 11:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法尼新創科技股份有限公司負責人田書旗、黃淑霞夫妻倆，涉嫌以投資「乙太幣拓礦礦機」、「認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份」等名義，吸引民眾投資，估計違法吸金17億餘元，受害投資民眾恐多達2000人，桃園地檢署今天偵結，已依違反銀行法、非法經營期貨經理事業等罪嫌，將田書旗夫妻與員工共13人提起公訴。

田書旗（40歲）、黃淑霞（42歲）從106年7月起，設計「乙太幣拓礦礦機」、「認購公司股份或特別股股份」、「認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份」、「購買奇歐外匯期貨」等方案，由陳育勝等人擔任講師，四處召開說明會，以每年有18%到86%不等的高獲利，吸引民眾投資。

透過說明會、網路與通訊軟體發布的訊息，田書旗夫妻倆迅速吸收許多民眾加入投資行列，檢方說，夫妻倆以「吸後金補前金」的方式，按約定將紅利撥付給投資民眾，其餘款項全挪為己用。

桃園地檢署接獲檢舉後，指揮法務部調查局台北市調查處追查，偵結前已查證262位投資民眾，而他們的總投資金額已高達3億3500餘萬元，檢方說，比對扣案檔案、外部金流等資料，估計田書旗夫妻倆吸金總金額高達17億元，投資民眾被牽連受害的恐怕超過2000人，已因田書旗等人違反非銀行法「不得經營準收受存款業務達1億元以上」、「非法經營期貨經理事業」等罪嫌，將他們提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法