長照悲歌！推失智妻子入水圳 老翁也跳水溺斃

2019-08-26 10:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市77歲彭姓老翁凌晨3點多，異常地推著76歲彭妻外出到桃園區龍泉六街附近的桃園大圳旁散步，卻雙雙落水，消防隊員趕來救起兩人送醫，彭姓老翁不幸往生，警方調查，彭姓老翁疑因彭妻失智、行動不便，決意同死，夫妻倆的兒子發現有異緊跟在後方，卻仍無法阻止彭男死亡的悲劇發生。

彭妻被救起 頭部撕裂傷意識清楚無大礙

今天凌晨3點多，桃園市消防局獲報指桃園大圳有人落水，消防隊員趕抵後，拉起彭妻，她雖頭部有撕裂傷，但意識清楚，並無大礙。

母親失智又行動不便 父親不忍心母親受苦

協助救起彭妻的彭姓老翁兒子說，母親失智又行動不便，父親不忍心母親受苦，近來情緒低落，常常鬱鬱寡歡，他就特別提高警覺。今天凌晨3點多，他發現父親推坐著輪椅的母親外出，他就遠遠地跟在後方，後來看到父親將母親推落水圳，嚇得他趕忙衝上前救人。

彭姓老翁在涵洞附近浮沉 早已失去生命跡象

彭妻被救起後，彭姓老翁始終不見蹤影，警方調閱監視器也未發現彭男離開的身影，消防隊員於是沿著桃園大圳一路往下游搜索，終於在清晨7點多，在彭妻落水約3公里外的水圳，發現彭姓老翁在水圳的涵洞附近浮沉，但早已失去生命跡象，緊急送往衛福部桃園醫院搶救，仍宣告不治，讓老翁兒子等家人悲痛逾恆。

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